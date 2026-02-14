Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Tonna - Landkreis Gotha (ots)

Am 13.02.2026, gegen 13:15 Uhr, befuhr ein Linienbus die Durchfahrtsstraße in Burgtonna. Ein weißes 45 km/h-Auto beabsichtigt von einem anderen Straßenteil auf die Durchfahrtsstraße einzufahren. Hierbei kollidiert das weiße 45 km/h-Auto mit dem Bus. Anschließend entfernt sich dieses Fahrzeug pflichtwidrig vom Unfallort. Bei der Kollision mit dem Bus wurde das Auto stark beschädigt. Trümmerteile vom vorderen rechten Bereich des Fahrzeugs blieben am Unfallort zurück. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter 03621-781124 (Bezugsnummer 0038792/2026) zu melden (pp)

