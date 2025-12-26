Freiwillige Feuerwehr Lehrte

FW Lehrte: Die Stadtfeuerwehr Lehrte wünscht mit ein paar Sicherheitstipps einen sicheren Jahreswechsel

Lehrte (ots)

Brennende Papier- oder Altkleidercontainer, Feuer auf Balkonen oder in Wohnungen, in Flammen aufgegangene Müllhaufen oder Fahrzeuge - dies sind nur einige Beispiele dafür, mit welchen Einsätzen es die Feuerwehren in der Silvesternacht häufig zu tun bekommen. Oftmals werden solche Brände durch den unachtsamen Umgang mit dem Feuerwerk verursacht und ließen sich vermeiden. Wer umsichtig und verantwortungsvoll in der Silvesternacht mit Böllern und Raketen umgeht, kann als Vorbild - insbesondere für Kinder und Minderjährige - so manches Feuer und so manchen Schaden verhindern.

Damit alle einen unfallfreien Jahreswechsel erleben können, möchte die Stadtfeuerwehr Lehrte einige Tipps für ein schönes Silvester geben:

- Nicht geprüfte Böller (fehlende CE-Kennzeichnung), selbst gebastelte Sprengkörper oder illegal eingeführte Knallkörper dürfen nicht benutzt werden.

- Böller und Raketen gehören nicht in die Hände von Kindern oder Minderjährigen.

- Die Gebrauchsanweisungen der Hersteller sind unbedingt zu beachten.

- Feuerwerk wie Böller und Raketen nur im Freien verwenden.

- Tischfeuerwerk nur auf einer feuerfesten Unterlage und nicht in der Nähe von entzündlichen Gegenständen abbrennen.

- Bei der Verwendung von Raketen ist eine sichere Abschussrampe zu verwenden, z.B. eine Flasche in einer Getränkekiste, und auf einen sicheren Abstand zu Gebäuden oder anderen brennbaren Objekten zu achten.

- Mit Raketen niemals auf Menschen oder Tiere zielen oder diese aus der Hand starten lassen.

- Fenster sollten geschlossen gehalten und brennbare Gegenstände von Balkonen/Terrassen entfernt werden.

- Feuerwerkskörper niemals in Jacken- oder Hosentaschen aufbewahren.

- Das Zünden von Feuerwerk sollte nur dort erfolgen, wo keine Menschen bzw. Tiere gefährdet werden oder Gegenstände in Brand geraten können.

- Wenn es zu einem Brand kommt, sollte sofort und ohne Zeitverzug die Feuerwehr unter dem Notruf 112 alarmiert werden, denn nur eine schnelle Meldung kann helfen, größeren Schaden zu vermeiden.

Die Stadtfeuerwehr Lehrte wünscht allen einen schönen und sicheren Jahreswechsel 2025/2026.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Lehrte, übermittelt durch news aktuell