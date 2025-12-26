PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Freiwillige Feuerwehr Lehrte

FW Lehrte: Die Stadtfeuerwehr Lehrte wünscht mit ein paar Sicherheitstipps einen sicheren Jahreswechsel

Lehrte (ots)

Brennende Papier- oder Altkleidercontainer, Feuer auf Balkonen oder in Wohnungen, in Flammen aufgegangene Müllhaufen oder Fahrzeuge - dies sind nur einige Beispiele dafür, mit welchen Einsätzen es die Feuerwehren in der Silvesternacht häufig zu tun bekommen. Oftmals werden solche Brände durch den unachtsamen Umgang mit dem Feuerwerk verursacht und ließen sich vermeiden. Wer umsichtig und verantwortungsvoll in der Silvesternacht mit Böllern und Raketen umgeht, kann als Vorbild - insbesondere für Kinder und Minderjährige - so manches Feuer und so manchen Schaden verhindern.

Damit alle einen unfallfreien Jahreswechsel erleben können, möchte die Stadtfeuerwehr Lehrte einige Tipps für ein schönes Silvester geben:

   - Nicht geprüfte Böller (fehlende CE-Kennzeichnung), selbst 
     gebastelte Sprengkörper oder illegal eingeführte Knallkörper 
     dürfen nicht benutzt werden.
   - Böller und Raketen gehören nicht in die Hände von Kindern oder 
     Minderjährigen.
   - Die Gebrauchsanweisungen der Hersteller sind unbedingt zu 
     beachten.
   - Feuerwerk wie Böller und Raketen nur im Freien verwenden.
   - Tischfeuerwerk nur auf einer feuerfesten Unterlage und nicht in 
     der Nähe von entzündlichen Gegenständen abbrennen.
   - Bei der Verwendung von Raketen ist eine sichere Abschussrampe zu
     verwenden, z.B. eine Flasche in einer Getränkekiste, und auf 
     einen sicheren Abstand zu Gebäuden oder anderen brennbaren 
     Objekten zu achten.
   - Mit Raketen niemals auf Menschen oder Tiere zielen oder diese 
     aus der Hand starten lassen.
   - Fenster sollten geschlossen gehalten und brennbare Gegenstände 
     von Balkonen/Terrassen entfernt werden.
   - Feuerwerkskörper niemals in Jacken- oder Hosentaschen 
     aufbewahren.
   - Das Zünden von Feuerwerk sollte nur dort erfolgen, wo keine 
     Menschen bzw. Tiere gefährdet werden oder Gegenstände in Brand 
     geraten können.
   - Wenn es zu einem Brand kommt, sollte sofort und ohne Zeitverzug 
     die Feuerwehr unter dem Notruf 112 alarmiert werden, denn nur 
     eine schnelle Meldung kann helfen, größeren Schaden zu 
     vermeiden.

Die Stadtfeuerwehr Lehrte wünscht allen einen schönen und sicheren Jahreswechsel 2025/2026.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Lehrte
Christian Urban
E-Mail: christian.urban@ffw-stadt-lehrte.de
Internet: https://feuerwehr-lehrte.net/

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Lehrte, übermittelt durch news aktuell

