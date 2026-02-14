PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Versuchter Telefontrickbetrug in mehreren Fällen

Ohrdruf - Landkreis Gotha (ots)

Am gestrigen Freitag, 13.02.2026, im Zeitraum von etwa 10:40 Uhr bis ca. 15:00 Uhr kam es in Ohrdruf zu mehreren telefonischen Betrugsversuchen. Hiebei gaben sich der oder die Täter als Polizeibeamte aus und teilten den Einbruch in der Nachbarschaft mit. Man habe die Täter gefaßt und hierbei einen Zettel mit Namen und Adressen der Geschädigten aufgefunden. Der/die Täter erkundigten sich nach Wertgegenständen, um diese für die Opfer in Sicherheit zu bringen. Jedoch verliefen die Betrugsversuche erfolglos. Keiner der angerufenen Personen viel auf diese Masche herein und es entstand kein Vermögensschaden. Die Polizei warnt eindringlich vor dieser Masche. Sollten Sie selbst solche Anrufe bekommen, legen Sie sofort auf und informieren die Polizei. (pp)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Inspektionsdienst Gotha
Telefon: 03621/781124
E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
  • 14.02.2026 – 15:00

    LPI-GTH: Unfallflucht - Zeugen gesucht

    Tonna - Landkreis Gotha (ots) - Am 13.02.2026, gegen 13:15 Uhr, befuhr ein Linienbus die Durchfahrtsstraße in Burgtonna. Ein weißes 45 km/h-Auto beabsichtigt von einem anderen Straßenteil auf die Durchfahrtsstraße einzufahren. Hierbei kollidiert das weiße 45 km/h-Auto mit dem Bus. Anschließend entfernt sich dieses Fahrzeug pflichtwidrig vom Unfallort. Bei der Kollision mit dem Bus wurde das Auto stark beschädigt. ...

  • 13.02.2026 – 12:00

    LPI-GTH: Geldbörse entwendet - Zeugen gesucht

    Eisenach (Wartburgkreis) (ots) - Gestern Nachmittag vergaß ein 39-jähriger Mann seine Geldbörse auf einem Parkscheinautomat in der Helenenstraße. Als er kurze Zeit später zurück kam, war die Geldbörse samt Geldkarten und circa 30 Euro Bargeld weg. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer 0037890/2026) zu melden. Bei Verlust oder Diebstahl ihrer Geldkarte ist es ratsam, ...

  • 13.02.2026 – 12:00

    LPI-GTH: Versuchter Einbruch - Zeugen gesucht

    Gotha (ots) - Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit vom 12.02.2026, 21.00 Uhr bis 13.02.2026, 05.30 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Außenbereich eines Einkaufsmarktes in der Harjesstraße. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde durch den oder die Täter nichts entwendet. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 600 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Gotha unter 03621-781124 ...

