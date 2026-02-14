Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Versuchter Telefontrickbetrug in mehreren Fällen

Ohrdruf - Landkreis Gotha (ots)

Am gestrigen Freitag, 13.02.2026, im Zeitraum von etwa 10:40 Uhr bis ca. 15:00 Uhr kam es in Ohrdruf zu mehreren telefonischen Betrugsversuchen. Hiebei gaben sich der oder die Täter als Polizeibeamte aus und teilten den Einbruch in der Nachbarschaft mit. Man habe die Täter gefaßt und hierbei einen Zettel mit Namen und Adressen der Geschädigten aufgefunden. Der/die Täter erkundigten sich nach Wertgegenständen, um diese für die Opfer in Sicherheit zu bringen. Jedoch verliefen die Betrugsversuche erfolglos. Keiner der angerufenen Personen viel auf diese Masche herein und es entstand kein Vermögensschaden. Die Polizei warnt eindringlich vor dieser Masche. Sollten Sie selbst solche Anrufe bekommen, legen Sie sofort auf und informieren die Polizei. (pp)

