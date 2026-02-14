LPI-GTH: Fenster eingeschlagen - Zeugenaufruf
Ilmenau (ots)
Samstagnacht gegen 02:00 Uhr zerstörte ein bisher unbekannter Täter mittels Steinwurf eine Fensterscheibe eines Einfamilienhauses in der Ilmenauer Allee in Ilmenau. Der entstandene Sachschaden an dem doppelt verglasten Fenster beläuft sich auf ca. 400,- Euro. Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Bezugsnummer 0039061/2026 zu melden. (dl)
