Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Sachbeschädigung durch Graffiti

Eisenach (ots)

Im Bereich des Georg-Philipp-Telemann-Platz wurde am 13.02.2026 durch Polizeibeamte ein Graffito (etwa 5x1 Meter) festgestellt. Dieses wurde mittels schwarzer Sprühfarbe an einer Hauswand angebracht.

Personen, welche Angaben zur Tat machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer 0039050/2026) zu melden. (ms)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell