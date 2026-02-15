LPI-GTH: Trunkenheitsfahrt in Seebach

Arnstadt (ots) - In der Zeit vom Samstagnachmittag 15:00 Uhr bis 17:15 Uhr haben sich bisher unbekannte Täter Zutritt zum Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses in der Arnstädter Friedrichstraße verschafft. Im Keller durchtrennten der oder die Täter ein Vorhängeschloss eines Kellerabteils und entwendeten hieraus ein Trailbike der Marke Cannondale im Wert von ca. 2000,- Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der ...

mehr