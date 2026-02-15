PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Trunkenheitsfahrt in Seebach

Seebach (ots)

In der Nacht zum 15.02.2026 wurde eine 36-jährige Autofahrerin einer Verkehrskontrolle unterzogen. Es ergab sich der Verdacht, dass die Dame alkoholisiert ist. Ein später durchgeführter gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 0,76 Promille, ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet. (ms)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Eisenach
Telefon: 03691/261124
E-Mail: dsl.eisenach.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

