Freiwillige Feuerwehr Stadt Kempen

FW Kempen: Dachstuhlbrand in der Neujahrsnacht schnell unter Kontrolle

Kempen (ots)

In der Neujahrsnacht wurde die Feuerwehr Kempen um 00:12 Uhr zunächst mit dem Einsatzstichwort "F1 - Feuerschein außerhalb" in die Briandstraße alarmiert. Zur Erstalarmierung gehörten der Löschzug Kempen sowie die Löschgruppe Unterweiden.

Aufgrund weiterer Notrufe, die von einer brennenden Dämmung auf einem Flachdach berichteten, wurde das Einsatzstichwort noch während der Anfahrt auf "F2 - Dachstuhlbrand" erhöht. In diesem Zusammenhang wurde der Einsatzleitwagen ELW 2 des Kreises Viersen, besetzt durch Kempener Einsatzkräfte, zur Einsatzstelle alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Kräfte bestätigte sich die Lage: Der Eckbereich eines Flachdaches stand in Flammen. Der Einsatzleiter forderte daraufhin den Löschzug Schmalbroich zur Unterstützung nach. Um eine Gefährdung der Bewohner zu verhindern, wurden zwei Gebäude zeitweise, für die Dauer der Löscharbeiten, evakuiert.

Die Brandbekämpfung erfolgte sowohl im Außen- als auch im Innenangriff. Im Außenangriff kamen ein B-Rohr sowie das Wenderohr der Drehleiter zum Einsatz. Parallel dazu ging ein Trupp unter Atemschutz über das Treppenhaus im Innenangriff vor. Um versteckte Glutnester erreichen zu können, wurde die Dachhaut mit einer Kettensäge geöffnet.

Durch das schnelle und koordinierte Vorgehen aller Kräfte konnte das Feuer zügig unter Kontrolle gebracht und eine weitere Ausbreitung verhindert werden.

Im Einsatz waren ca. 50 Einsatzkräfte der Feuerwehr aus dem Löschzug Kempen, dem Löschzug Schmalbroich, der Löschgruppe Unterweiden, sowie dem Personal des ELW 2 des Kreises Viersen, als auch Rettungsdienst und Polizei.

Das angehängte Foto darf honorarfrei ausschließlich für die Berichterstattung zu diesem Einsatz genutzt werden.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Stadt Kempen, übermittelt durch news aktuell