LPI-GTH: Positiver Drogentest
Tonna - Landkreis Gotha (ots)
In Tonna wurde am gestrigen Sonnabend, in der Erfurter Straße, ein 44-jähriger Mercedes-Fahrer kontrolliert. Ein durchgeführter Drogentest verlief positiv auf Amphetamin/Methamphetamin. Bei dem Mann wurde eine Blutentnahme angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet. (pp)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Inspektionsdienst Gotha
Telefon: 03621/781124
E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell