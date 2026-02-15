LPI-GTH: Positiver Drogentest

Eisenach (ots) - In der Nacht zum 14.02.2026 wurden im Bereich der Adam-Opel-Straße vier Baucontainer gewaltsam geöffnet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden aus einem Container diverse Werkzeuge im Wert von 8.000 bis 10.000 EUR entwendet. Zu eventuellen Beutegut aus den anderen drei Containern liegen der Polizei bisher keine Informationen vor. Personen, welche Angaben zur Tat machen können, insbesondere Eigentümer der Container, werden gebeten, sich bei der ...

