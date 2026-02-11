PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Serie von Diebstählen aus PKW

Welterod (ots)

Welterod - Im Laufe der Nacht vom 10. auf den 11. Februar durchsuchten unbekannte Täter mehrere abgestellte PKW in der Ortslage Welterod und entwendeten in den Autos aufgefundene Wertgegenstände.

Der oder die unbekannten Täter überprüften offenbar systematisch, ob abgeparkte PKW verschlossen sind und gingen dabei nach derzeitiger Erkenntnis gezielt nur unverschlossene PKW an.

Die Polizei bittet Zeugen, die in der vergangenen Nacht verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder die über Videomaterial von Überwachungskameras verfügen, sich bei der Polizei in St. Goarshausen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion St. Goarshausen

Telefon: 06771/9327-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
