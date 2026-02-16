Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugen gesucht

Bittstädt (Ilm-Kreis) (ots)

Am 05.01.26 wurde durch Zeugen eine große Menge von leeren Kartonagen an einem Feldrain in Bittstädt bei Arnstadt aufgefunden. Die leeren Verpackungsmaterialen waren zu einem Großteil mit DHL- /Amazon-Etiketten samt persönlichen Daten beklebt. Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Hintergründen aufgenommen. Die leeren Kartonagen wurde polizeilich dokumentiert und im Anschluss durch das Umweltamt des LRA Ilm-Kreis beräumt und ordnungsgemäß entsorgt.

Es werden Zeugen gesucht, die verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge, im Zeitraum vom 29.12.25 bis 05.01.26 am Rand der Ortslage Bittstädt gesehen haben, die eventuell in Größenordnungen Pakete ausgepackt und umgeladen haben. Hinweise werden von der Polizei Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 0003071/2026 entgegengenommen. (ah)

