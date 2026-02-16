Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Versuchter Aufbruch eines Zigarettenautomaten - Zeugenaufruf

Arnstadt (ots)

Zwei bisher unbekannte männliche Personen haben am Sonntagabend gegen 23:20 Uhr versucht einen Zigarettenautomaten in der Arnstädter Schillerstraße aufzubrechen. Hierzu versuchten sie mittels unbekanntem Sprengkörper den Automaten derart an der Seite zu beschädigen, dass sie an das Innere kommen, was jedoch misslang. Am Automaten entstand lediglich Sachschaden. Die Tat wurde durch einen Zeugen beobachtet und die Polizei informiert. Die beiden Personen konnten jedoch vor Eintreffen der Polizei unerkannt vom Tatort fliehen. Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Bezugsnummer 0039906/2026 zu melden. (dl)

