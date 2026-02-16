PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch auf Baustelle - Zeugen gesucht

Eisenach (Wartburgkreis) (ots)

Bislang unbekannte Täter gelangten in der Zeit vom 13.02.2026 bis 15.02.2026, 18.00 Uhr auf eine umzäunte Baustelle in der Kasseler Straße. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Baucontainer, zerstörten in einem Pausencontainer Einrichtungsgegenstände und entwendeten an zwei Materialcontainern die Vorhängeschlösser. Es entstand Sachschaden. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer 0039825/2026) zu melden. (ak)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 16.02.2026 – 09:00

    LPI-GTH: Unfall mit verletzter Person

    Sundhausen (Landkreis Gotha) (ots) - Gestern gegen 13.15 Uhr befuhr ein 89-jähriger Toyota-Fahrer die L1027 von Leina in Richtung Gotha. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der 89-Jährige auf Höhe des Abzweigs Sundhausen nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Ampelanlage. Durch die Kollision wurde der Fahrzeugführer leicht verletzt und vor Ort medizinisch versorgt. Am Fahrzeug und an der Ampel ...

    mehr
  • 16.02.2026 – 09:00

    LPI-GTH: Sachbeschädigung - Täter gestellt

    Friedrichroda (Landkreis Gotha) (ots) - Am Samstagmittag besprühten und bemalten drei Jugendliche (2x m/14 , 1x m/12, alle deutsch) die Fassade eines Einkaufsmarktes in der Bebraer Straße. Die Drei konnten noch im Umfeld durch Polizeibeamte angetroffen und im Nachgang an ihre Erziehungsberechtigten übergeben werden. Es entstand Sachschaden an der Fassade. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. (ak) Rückfragen ...

    mehr
  • 16.02.2026 – 09:00

    LPI-GTH: Zeugen gesucht

    Bittstädt (Ilm-Kreis) (ots) - Am 05.01.26 wurde durch Zeugen eine große Menge von leeren Kartonagen an einem Feldrain in Bittstädt bei Arnstadt aufgefunden. Die leeren Verpackungsmaterialen waren zu einem Großteil mit DHL- /Amazon-Etiketten samt persönlichen Daten beklebt. Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Hintergründen aufgenommen. Die leeren Kartonagen wurde polizeilich dokumentiert und im Anschluss durch das Umweltamt des LRA Ilm-Kreis beräumt und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren