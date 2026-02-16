LPI-GTH: Einbruch auf Baustelle - Zeugen gesucht
Eisenach (Wartburgkreis) (ots)
Bislang unbekannte Täter gelangten in der Zeit vom 13.02.2026 bis 15.02.2026, 18.00 Uhr auf eine umzäunte Baustelle in der Kasseler Straße. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Baucontainer, zerstörten in einem Pausencontainer Einrichtungsgegenstände und entwendeten an zwei Materialcontainern die Vorhängeschlösser. Es entstand Sachschaden. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer 0039825/2026) zu melden. (ak)
