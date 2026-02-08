Polizeiinspektion Lauterecken

POL-PILEK: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Meisenheim (ots)

Am Samstagabend wurde der Polizei Lauterecken ein Unfall in der Lindenallee in Meisenheim gemeldet. Im Rahmen der Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass eine 52-jährige Autofahrerin von der Fahrbahn abkam und mit einer Mauer kollidierte.

Im Rahmen der anschließenden Unfallaufnahme ergaben sich Anzeichen einer Alkoholisierung. Ein anschließend durchgeführter Alkoholtest bestätigte den durch die Einsatzkräfte erlangten Eindruck. Sie kam mit einer leichten Verletzung davon und wurde ins Krankenhaus verbracht. Dort wurde ihr eine Blutprobe entnommen.

Zusätzlich wurde ihr Führerschein sichergestellt. Gegen die Frau wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. |mei

Original-Content von: Polizeiinspektion Lauterecken, übermittelt durch news aktuell