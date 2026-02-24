PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Gütersloh

POL-GT: Öffentlichkeitsfahndung nach Ladendiebstahl in Parfümerie

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Die Polizei Gütersloh fahndet nun öffentlich nach einem Ladendieb, der im November 2025 (20.11.,14.20 - 14.25 Uhr) in einem Ladengeschäft in der Gütersloher Innenstadt hochwertige Parfüms gestohlen hat.

Bilder des Tatverdächtigen wurden jetzt auf dem landesweiten Fahndungsportal des LKA NRW eingestellt https://polizei.nrw/fahndung/195688.

Hinweise und Angaben zu der Person auf den Bildern nimmt die Polizei Gütersloh unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

