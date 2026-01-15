Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Nachtragsmeldung zum Vollbrand eines Fachwerkhauses

Reichenberg (ots)

Die Feuerwehr lässt das Brandobjekt bis zum nächsten Morgen kontrolliert abbrennen. Eine Scheune daneben wurde etwas in Mitleidenschaft gezogen. Der einzige Bewohner des Hauses wurde doch leicht verletzt und kam mit einer Rauchintoxikation in ein nächstgelegenes Krankenhaus. Die durch Reichenberg führende K90 ist derzeit voll gesperrt, da die Feuerwehr eine Wasserzufuhr gewährleisten muss. Bewohner der benachbarten Ortschaft Reitzenhain fahren am besten in Richtung Niederwallmenach.

