Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch an der Pixeler Straße

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Zwischen Freitag (20.01., 19.00 Uhr) und Montag (23.02., 19.00 Uhr) sind bislang unbekannte Täter durch ein eingeschlagenes Fenster in ein Haus an der Pixeler Straße eingebrochen. Anschließend wurde das gesamte Haus durchsucht. Genaue Angaben zu der Beute konnten noch nicht gemacht werden.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht weitere Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Wer hat an dem Tatort, welcher im Bereich der Einmündung zu der Straße An der Schäferwiese liegt, verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

