PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch an der Pixeler Straße

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Zwischen Freitag (20.01., 19.00 Uhr) und Montag (23.02., 19.00 Uhr) sind bislang unbekannte Täter durch ein eingeschlagenes Fenster in ein Haus an der Pixeler Straße eingebrochen. Anschließend wurde das gesamte Haus durchsucht. Genaue Angaben zu der Beute konnten noch nicht gemacht werden.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht weitere Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Wer hat an dem Tatort, welcher im Bereich der Einmündung zu der Straße An der Schäferwiese liegt, verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Alle Meldungen Alle
  • 24.02.2026 – 08:05

    POL-GT: Öffentlichkeitsfahndung nach Ladendiebstahl in Parfümerie

    Gütersloh (ots) - Gütersloh (MK) - Die Polizei Gütersloh fahndet nun öffentlich nach einem Ladendieb, der im November 2025 (20.11.,14.20 - 14.25 Uhr) in einem Ladengeschäft in der Gütersloher Innenstadt hochwertige Parfüms gestohlen hat. Bilder des Tatverdächtigen wurden jetzt auf dem landesweiten Fahndungsportal des LKA NRW eingestellt https://polizei.nrw/fahndung/195688. Hinweise und Angaben zu der Person auf ...

    mehr
  • 23.02.2026 – 16:20

    POL-GT: 55-jähriger Opel-Fahrer kollidiert alkoholisiert mit Tesla-Fahrer

    Gütersloh (ots) - Verl (MK) - Am frühen Freitagabend (20.02., 19.20 Uhr) ereignete sich an der Einmündung Gütersloher Straße/ Westring ein Verkehrsunfall, bei dem sich ein Opel-fahrer schwer verletzte und ein Tesla-Fahrer leicht verletzt wurde. Zuvor befuhr ein 60-jähriger Verler mit einem Tesla den Westring in Richtung Gütersloher Straße und beabsichtigte bei ...

    mehr
  • 23.02.2026 – 14:55

    POL-GT: Trickdiebstähle einer Goldkette und eines Goldarmbands - Polizei sucht Zeugen

    Gütersloh (ots) - Gütersloh (MK) - In zwei Fällen haben bislang unbekannte Trickdiebe am Samstag (21.02.) in Gütersloh einem Mann eine Goldkette sowie einer Frau ein Goldarmband gestohlen. Ob beide Diebstähle in Zusammenhang stehen, werden Kriminalbeamte nun im Rahmen der Ermittlungsverfahren prüfen. Gegen 12.25 Uhr befand sich ein 67-jähriger Gütersloher zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren