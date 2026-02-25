POL-GT: 86-Jähriger nach schwerem Verkehrsunfall verstorben
Gütersloh (ots)
Gütersloh (MK) - Am Freitagnachmittag (20.02., 16.04 Uhr) kam es in Gütersloh zu einem schweren Verkehrsunfall https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/6221064. Ein 86-jähriger Radfahrer erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Bielefelder Klinikum geflogen. Dort erlag der Gütersloher am Dienstag seinen schweren Verletzungen.
