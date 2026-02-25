PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gütersloh

POL-GT: 86-Jähriger nach schwerem Verkehrsunfall verstorben

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Am Freitagnachmittag (20.02., 16.04 Uhr) kam es in Gütersloh zu einem schweren Verkehrsunfall https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/6221064. Ein 86-jähriger Radfahrer erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Bielefelder Klinikum geflogen. Dort erlag der Gütersloher am Dienstag seinen schweren Verletzungen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Alle Meldungen Alle
  • 25.02.2026 – 10:44

    POL-GT: Mercedes-Sprinter gestohlen

    Gütersloh (ots) - Harsewinkel (FK) - Dienstag (24.02., 07.30 Uhr) wurde bei der Polizei der Diebstahl eines Mercedes Sprinters angezeigt. Der Transporter mit dem Kennzeichen GT-Di2025 stand in der Nacht an der Goethestraße. Es handelt sich um einen weißen Fünfsitzer. Er hat einen auffälligen Kratzer an der linken Fahrzeugseite. Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Diebstahl machen? Wer hat zwischen ...

    mehr
  • 24.02.2026 – 13:27

    POL-GT: Kriminalpolizei ermittelt nach Schussgeräuschen

    Gütersloh (ots) - Halle (Westf.) (MK) - Kriminalbeamte der Polizei Gütersloh ermitteln derzeitig zu Schussgeräuschen, die Zeugen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (19.02., 02.05 Uhr) im Wohngebiet an der Brandheide wahrgenommen hatten. Kurz nach den Schüssen sahen Zeugen, dass zwei Tatverdächtige in Richtung Bahnhof gelaufen waren. Nach dem Eintreffen einer Streifenwagenbesatzung, konnten diese einige ...

    mehr
  • 24.02.2026 – 10:39

    POL-GT: Einbruch an der Pixeler Straße

    Gütersloh (ots) - Rheda-Wiedenbrück (FK) - Zwischen Freitag (20.01., 19.00 Uhr) und Montag (23.02., 19.00 Uhr) sind bislang unbekannte Täter durch ein eingeschlagenes Fenster in ein Haus an der Pixeler Straße eingebrochen. Anschließend wurde das gesamte Haus durchsucht. Genaue Angaben zu der Beute konnten noch nicht gemacht werden. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht weitere Zeugen. Wer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren