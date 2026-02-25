PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrskontrollen in Schloß Holte-Stukenbrock und Verl - Aktion Radschlag

Gütersloh (ots)

Schloß Holte-Stukenbrock/ Verl (FK) - Mittwochmorgen (25.02., 06.00 Uhr - 12.45 Uhr) fanden in Verl und in Schloß Holte-Stukenbrock Verkehrskontrollen im Rahmen der Aktion Radschlag statt. Das Ziel ist, Verkehrsunfälle von und mit E- Bike- und Fahrrad-Fahrern zu verringern. Zudem liegt der Fokus der Aktion auf der Vermeidung von Unfällen mit E-Scooter-Nutzern.

Mittwochmorgen hielten die Beamten insgesamt 53 Auto- und Fahrradfahrer an. Neben allgemeinen Verkehrskontrollen, fanden an der St.-Anna Straße in Verl und an der Dechant-Brill Straße in Schloß Holte-Stukenbrock, jeweils vor Schulen, bzw. einer Kita, auch Geschwindigkeitskontrollen statt.

Es wurden 18 Verwarngelder erhoben und zwei Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Ein Autofahrer an der Dechant-Brill Straße überschritt die Geschwindigkeit mit 21 km/h bei erlaubten 30 km/h auf. Dafür ist laut bundeseinheitlicher Tabelle ein dreistelliges Bußgeld und ein Punkt in Flensburg vorgesehen.

Die Polizei Gütersloh wird weiterhin die Sicherheit von Zweiradfahrern und E-Scooter-Nutzern im Fokus haben. Dazu werden entsprechende Verkehrskontrollen in unregelmäßigen Abständen immer wieder stattfinden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

