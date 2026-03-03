Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Zugbegleiter angegriffen - Bundespolizei leitet Ermittlungsverfahren ein

Hamm (ots)

In der Nacht zu Dienstag (3. März) ist ein Zugbegleiter der Deutschen Bahn im Hauptbahnhof Hamm von einem Reisenden angegriffen worden.

Der Angreifer wurde bei einer Fahrausweiskontrolle auf der Fahrt von Köln nach Hamm ohne gültiges Ticket angetroffen und sollte den Zug aufgrund seiner anschließenden verbalen Aggressivität im Hauptbahnhof Hamm verlassen.

Beim Ausstieg aus dem Zug trat der 45-jährige Mann den Zugbegleiter und schlug ihn mit der Faust ins Gesicht. Hierbei fiel die Brille des Bahnmitarbeiters ins Gleisbett. Ein Mitarbeiter der DB-Sicherheit trennte den Angreifer vom Zugbegleiter und alarmierte die Bundespolizei.

Gegen den alkoholisierten Slowaken wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung, Beleidigung und Erschleichen von Leistungen eingeleitet.

Der Zugbegleiter setzte nach dem Vorfall seinen Dienst nicht weiter fort und beabsichtigte, sich in ärztliche Behandlung zu begeben.

