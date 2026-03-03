PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Zugbegleiter angegriffen - Bundespolizei leitet Ermittlungsverfahren ein

Hamm (ots)

In der Nacht zu Dienstag (3. März) ist ein Zugbegleiter der Deutschen Bahn im Hauptbahnhof Hamm von einem Reisenden angegriffen worden.

Der Angreifer wurde bei einer Fahrausweiskontrolle auf der Fahrt von Köln nach Hamm ohne gültiges Ticket angetroffen und sollte den Zug aufgrund seiner anschließenden verbalen Aggressivität im Hauptbahnhof Hamm verlassen.

Beim Ausstieg aus dem Zug trat der 45-jährige Mann den Zugbegleiter und schlug ihn mit der Faust ins Gesicht. Hierbei fiel die Brille des Bahnmitarbeiters ins Gleisbett. Ein Mitarbeiter der DB-Sicherheit trennte den Angreifer vom Zugbegleiter und alarmierte die Bundespolizei.

Gegen den alkoholisierten Slowaken wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung, Beleidigung und Erschleichen von Leistungen eingeleitet.

Der Zugbegleiter setzte nach dem Vorfall seinen Dienst nicht weiter fort und beabsichtigte, sich in ärztliche Behandlung zu begeben.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Münster
Pressestelle
Roger Schlächter
Telefon: 0251 97437 -1011 (oder -0)
E-Mail: presse.ms@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW

Internet: www.bundespolizei.de

Bahnhofstr. 1
48143 Münster

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren