Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Vier Haftbefehle in 48 Stunden - darunter ein international gesuchter Straftäter

Aachen (ots)

Beamte der Bundespolizei in Aachen haben am Wochenende Haftbefehle der Staatsanwaltschaften Köln, Aachen, Koblenz, Münster vollstreckt.

In der Nacht von Freitag auf Samstag (28.02.2026) kontrollierten Beamte der Bundespolizei in Aachen einen 38- jährigen türkischen Staatsangehörigen. Die Überprüfung seiner Personalien ergab, dass der Mann nicht nur national, sondern international wegen Straftaten nach dem Betäubungsmittelgesetz ausgeschrieben war. Bei einer anschließenden Durchsuchung wurde im Genitalbereich eine geringe Menge Kokain aufgefunden und beschlagnahmt.

Im Rahmen der weiteren Sachverhaltsbearbeitung stellte sich heraus, dass der Mann bereits 2-mal rechtskräftig abgeschoben worden war und gegen ihn auch ein Einreise- und Aufenthaltsverbot bestand. Entsprechend wurde ein Strafverfahren wegen der unerlaubten Einreise sowie wegen der Einfuhr von Betäubungsmitteln eingeleitet.

Am Sonntagmorgen kontrollierten die Beamten einen 40-jährigen deutschen Staatsangehörigen, der zuvor mit dem Zug von Belgien nach Deutschland eingereist war. Die Personalienüberprüfung ergab einen Haftbefehl wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Der Mann konnte die fällige Geldstrafe in Höhe von 1200,- EUR begleichen und seine Reise anschließend fortsetzen.

Am Sonntagabend reiste eine 40-jährige haitische Staatsangehörige über den Grenzübergang Köpfchen in das Bundesgebiet ein. Gegen die Frau lag ein Haftbefehl wegen Bankrotts vor. Die zu zahlende Geldstrafe in Höhe von 3.059,30,- EUR inklusive Verfahrenskosten konnte sie nicht selbst begleichen. Ein Angehöriger übernahm die Zahlung, sodass die Frau anschließend die Reise fortsetzen konnte.

In der Nacht zu Montag (02.03.2026) kontrollierten die Beamten einen 48-jährigen rumänischen Staatsangehörigen, der zuvor über die Autobahn 44 aus Belgien nach Deutschland eingereist war. Gegen den Mann bestand ein Haftbefehl wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Da er die Geldstrafe in Höhe von 1.600, - EUR zuzüglich Verfahrenskosten nicht entrichten konnte, wurde er dem Polizeigewahrsamsdienst in Aachen zugeführt.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell