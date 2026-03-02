Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Betrunkener greift Sicherheitspersonal an - Bundespolizei nimmt Mann in Gewahrsam

Köln (ots)

In den frühen Morgenstunden des vergangenen Samstags (28. Februar) eskalierte die Kontrolle eines alkoholisierten Mannes im Kölner Hauptbahnhof.

Mitarbeiter der DB Sicherheit sprachen den 42-jährigen Deutschen am Bahnsteig 10 an, da er augenscheinlich stark alkoholisiert wirkte. Der Mann reagierte aggressiv und versuchte, einen Mitarbeiter mit einem Tritt zu treffen. Als dies misslang, urinierte er auf den Bahnsteig.

Hinzugerufene Einsatzkräfte der Bundespolizei übernahmen den Sachverhalt. Aufgrund der erheblichen Alkoholisierung war eine Identitätsfeststellung vor Ort nicht möglich, weshalb der Mann in die Diensträume gebracht werden sollte. Während der Zuführung spuckte er einem eingesetzten Beamten gezielt ins Gesicht.

Die Beamten brachten den 42-Jährigen daraufhin zu Boden. Auch dort leistete er erheblichen Widerstand und versuchte, sich aus der Fixierung zu lösen. Die Einsatzkräfte unterbanden dies und stellten anschließend seine Identität fest.

Zur Verhinderung weiterer Straftaten nahmen die Beamten den Mann in Gewahrsam. Er verbrachte den Tag im Polizeigewahrsam.

Gegen den 42-Jährigen wurden Strafverfahren wegen versuchter Körperverletzung, tätlichen Angriffs sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell