Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
BPOL NRW: Fotoautomat im Bahnhof aufgebrochen - Bundespolizei sucht Zeugen
Ahlen (ots)
In der Nacht zu Montag (3. März) ist der Fotoautomat im Bahnhof Ahlen aufgebrochen und die Bargeldkassette gestohlen worden. Die Höhe der Beute ist nicht bekannt und Gegenstand der weiteren Ermittlungen.
Ersten Ermittlungen zufolge liegt die Tatzeit vermutlich zwischen 01:30 Uhr und 02:00 Uhr.
Wer hat in diesem Zeitraum verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge in Bahnhofsnähe wahrgenommen?
Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizei unter der kostenfreien Servicenummer 0800 6 888 000 oder unter 0251-97437-0 entgegen.
