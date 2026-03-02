PRESSEPORTAL Presseportal Logo

BPOL NRW: Fotoautomat im Bahnhof aufgebrochen - Bundespolizei sucht Zeugen

BPOL NRW: Fotoautomat im Bahnhof aufgebrochen - Bundespolizei sucht Zeugen
Ahlen (ots)

In der Nacht zu Montag (3. März) ist der Fotoautomat im Bahnhof Ahlen aufgebrochen und die Bargeldkassette gestohlen worden. Die Höhe der Beute ist nicht bekannt und Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Ersten Ermittlungen zufolge liegt die Tatzeit vermutlich zwischen 01:30 Uhr und 02:00 Uhr.

Wer hat in diesem Zeitraum verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge in Bahnhofsnähe wahrgenommen?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizei unter der kostenfreien Servicenummer 0800 6 888 000 oder unter 0251-97437-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Münster
Pressestelle
Roger Schlächter
Telefon: 0251 97437 -1011 (oder -0)
E-Mail: presse.ms@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW

Internet: www.bundespolizei.de

Bahnhofstr. 1
48143 Münster

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

