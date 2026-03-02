PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Personen im Gleisbereich - Bundespolizei stoppt gefährliche "Erkundungstour"

Bornheim (ots)

Am Freitagabend des 27. Februars stellte der Stützpunkthubschrauber der Bundespolizeidirektion Sankt Augustin im Rahmen eines Überwachungsfluges kurz vor Mitternacht mehrere Personen im Gleisbereich der Strecke 2630 zwischen Roisdorf und Sechtem fest.

Motorisierte Streifen der Bundespolizei Köln verlegten umgehend zum Einsatzort. Noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte entfernte sich die Personengruppe mit zwei Fahrzeugen in unterschiedliche Richtungen. Mithilfe der Unterstützung aus der Luft gelang es jedoch, die Fahrzeuge nachzuverfolgen und alle acht Beteiligten zu stellen.

Den Beamten gegenüber gaben die Personen an, zunächst gegrillt und anschließend eine "Erkundungstour" unternommen zu haben. Die Gruppe zeigte sich uneinsichtig hinsichtlich ihres Fehlverhaltens. Aufgrund des unbefugten Aufenthalts in den Gleisen erwartet alle Beteiligten nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Für die Dauer des Einsatzes musste die Bahnstrecke für rund 40 Minuten gesperrt werden. Dies führte bei 9 Zügen zu einer Gesamtverspätung von insgesamt 211 Minuten.

Die Bundespolizei weist in diesem Zusammenhang erneut eindringlich auf die erheblichen Gefahren im Gleisbereich hin. Das Betreten von Gleisanlagen ist lebensgefährlich und kein harmloser Ausflug.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Köln
Pressestelle
Stephanie Reuver

Telefon: +49 (0) 221 16093-1401
Mobil: +49 (0) 173 56 21 184
E-Mail: presse.k@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW

Gereonstraße 43-65
50670 Köln
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

