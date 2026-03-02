Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
BPOL NRW: Mann versucht Bundespolizist Waffe zu entreißen
Münster (ots)
Am Samstagnachmittag (28. Februar) hat ein 35-jähriger Mann versucht einem Polizisten die Dienstwaffe aus dem Holster zu entreißen.
Die Einsatzkräfte befanden sich zu Fuß auf dem Rückweg vom Hauptbahnhof zur Wache als der Mann an der Streife vorbeilief und plötzlich versuchte die Dienstwaffe eines Beamten aus dem Holster zu entreißen. Aufgrund der vorhandenen Sicherungsvorrichtungen gelang dies allerdings nicht.
Der Mann wurde zu Boden gebracht und gefesselt. Nachdem die Handfesseln auf der Wache gelöst wurden, versuchte der offensichtlich in einer psychischen Ausnahmesituation stehende Mann aus Velen erneut eine Dienstwaffe zu entreißen. Er wurde wieder gefesselt und in eine Fachklinik eingewiesen.
Gegen den deutschen Staatsangehörigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.
