Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Mann versucht Bundespolizist Waffe zu entreißen

Münster (ots)

Am Samstagnachmittag (28. Februar) hat ein 35-jähriger Mann versucht einem Polizisten die Dienstwaffe aus dem Holster zu entreißen.

Die Einsatzkräfte befanden sich zu Fuß auf dem Rückweg vom Hauptbahnhof zur Wache als der Mann an der Streife vorbeilief und plötzlich versuchte die Dienstwaffe eines Beamten aus dem Holster zu entreißen. Aufgrund der vorhandenen Sicherungsvorrichtungen gelang dies allerdings nicht.

Der Mann wurde zu Boden gebracht und gefesselt. Nachdem die Handfesseln auf der Wache gelöst wurden, versuchte der offensichtlich in einer psychischen Ausnahmesituation stehende Mann aus Velen erneut eine Dienstwaffe zu entreißen. Er wurde wieder gefesselt und in eine Fachklinik eingewiesen.

Gegen den deutschen Staatsangehörigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Münster
Pressestelle
Roger Schlächter
Telefon: 0251 97437 -1011 (oder -0)
E-Mail: presse.ms@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW

Internet: www.bundespolizei.de

Bahnhofstr. 1
48143 Münster

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

