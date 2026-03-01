Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 20-Jähriger greift Bundespolizisten im Zug an und beißt zu!

Bochum (ots)

Im Rahmen einer Fahndungsmaßnahme griff ein junger Mann im Fernverkehr einen Bundespolizisten an und biss ihm in das Schienbein. Gegen den Mann wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet. Am 27. Februar kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei im Rahmen einer Fahndung wegen des Verdachts der Entführung einer Minderjährigen einen Fernreisezug auf der Strecke von Düsseldorf nach Bochum am Bochumer Hauptbahnhof. Gegen 10:15 Uhr konnten die Beamten im Zug einen 20-jährigen deutschen Staatsangehörigen gemeinsam mit einer 17-jährigen deutschen Jugendlichen antreffen. Beide Personen wurden zur weiteren Sachverhaltsklärung auf die Dienststelle gebracht. Bereits auf dem Weg dorthin verhielt sich der in Grevenbroich wohnende äußerst aggressiv. In den Diensträumen beleidigte er die eingesetzten Beamten lautstark, kam den mehrfach ausgesprochenen Aufforderungen, sich zu beruhigen, nicht nach und griff schließlich einen Beamten mit einem Schlag ins Gesicht an. Dieser Angriff wurde unterbunden, der Angreifer zu Boden gebracht und gefesselt. Dabei leistete der Beschuldigte erheblichen Widerstand und biss einem Beamten in das Schienbein. Der Polizeibeamte wurde hierbei verletzt, blieb jedoch dienstfähig. Aufgrund von Schmerzen, die der Angreifer äußerte, wurde vorsorglich ein Rettungswagen hinzugezogen. Eine akute Behandlungsbedürftigkeit bestand jedoch nicht. Nach Rücksprache mit dem zuständigen Ermittlungsrichter am Amtsgericht Bochum wurde der Beschuldigte später entlassen. Auch die 17-jährige Begleiterin wurde nach Rücksprache mit der Mutter getrennt von dem jungen Mann entlassen. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen tätlichen Angriffs auf und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie wegen Beleidigung, Bedrohung und Körperverletzung ein.

