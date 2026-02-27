PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Schwerpunkteinsatz der Bundespolizei im Hauptbahnhof Münster

Münster (ots)

Flankierend zum Einsatz des Polizeipräsidiums Münster im Bahnhofsumfeld hat die Bundespolizei am Donnerstagnachmittag (26. Februar) einen Schwerpunkteinsatz zur Bekämpfung der Gewalt- und Eigentumskriminalität im Hauptbahnhof Münster durchgeführt.

Hierbei stellten die Einsatzkräfte bei einem alkoholisierten Münsteraner ein Tierabwehrspray sicher. Bei gemeinsamen Kontrollen mit dem Polizeipräsidium Münster auf dem Bahnhofsvorplatz stellten sie zudem ein Messer sicher.

Die Kontrolle eines 25-jährigen algerischen Staatsangehörigen ergab, dass der Mann sich unerlaubt im Bundesgebiet aufhält. In Absprache mit der zuständigen Ausländerbehörde wurde er zur Vorbereitung der Abschiebehaft in Gewahrsam genommen.

Von den im Einsatzzeit kontrollierten 57 Personen waren drei wegen verschiedener Straftaten zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben.

Die Bundespolizei wird auch zukünftig weitere Schwerpunkteinsätze im Hauptbahnhof Münster durchführen.

