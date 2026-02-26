Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl am Bahnhof Emmerich

Kleve - Emmerich (ots)

Am Mittwochnachmittag, 25. Februar 2026 kontrollierte die Bundespolizei im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen am Bahnhof Emmerich einen 36-jährigen Deutschen. Bei dem Abgleich seiner Personalien in den polizeilichen Fahndungssystemen wurde eine Fahndungsausschreibung der Staatsanwaltschaft Bochum zwecks Strafvollstreckung bekannt. Hiernach hat ihn das Amtsgericht Herne-Wanne im Jahr 2019 wegen Diebstahl geringwertiger Sachen zu einer Geldstrafe von 100 Tagessätzen zu jeweils 10 Euro verurteilt. Durch Zahlung der Geldstrafe in Höhe von 1000 Euro konnte der Gesuchte die 100-tägige Haftstrafe abwenden und weiterreisen.

