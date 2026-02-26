Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Buntmetalldiebstahl - Bundespolizei stellt zwei Tatverdächtige

Hagen (ots)

Am Abend des 24. Februars erhielt die Bundespolizei in Hagen die Meldung über einen möglichen Diebstahl von Kupferkabeln. Am frühen Morgen des 25. Februars stellten Beamte dann zwei Männer an einer Bahnstrecke. Beide wurden vorläufig festgenommen. Betriebsstörungen entstanden keine.

Gegen 22:30 Uhr am 24. Februar meldete ein Fahrdienstleiter der Bundespolizei am Hagener Hauptbahnhof, dass er soeben über eine Videoanlage Personen im Gleisbereich an einem Bahnübergang in der Ortslage Gevelsberg gesehen habe. Beim Eintreffen der Streife konnten diese keine Personen an der genannten Örtlichkeit feststellen. Nur wenig später, gegen 00:05 Uhr, meldete der 40-Jährige erneut zwei Personen in der Nähe eines Bahnübergangs, die Kabel hinter sich herzogen. Erneut fuhr eine Streife der Bundespolizei zu der Örtlichkeit. Vor Ort trafen die Uniformierten auf zwei Männer (38 und 48 Jahre alt) und stellten einen geparkten Pkw fest. Die beiden deutschen Staatsangehörigen wurden vor Ort vorläufig festgenommen. Nach erfolgter Belehrung gaben beide die vorgeworfene Tat zu, äußerten sich dann aber nicht weiter zum Sachverhalt. Unter dem Fahrzeug stellten die Beamten einen Bolzenschneider fest und beschlagnahmten diesen. In einiger Entfernung fanden die Beamten Kabel, die offensichtlich zum Abtransport bereitgelegt worden waren.

Nachdem die Identitäten zweifelsfrei feststanden, fertigten die Polizisten Lichtbilder der Beschuldigten an. Nach Abschluss der Maßnahmen durften der Recklinghäuser und der Essener ihren Weg fortsetzen.

Die Bundespolizisten führten vor Ort eine Spurensicherung durch und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Fall des Diebstahls ein. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. Sie ist Teil der laufenden Ermittlungen.

