BPOL NRW: Beleidigungen, Bedrohungen und tätlicher Angriff: Bundespolizei stellt Aggressor

Essen (ots)

Am 24. Februar erhielt die Bundespolizei in Essen die Meldung über das auffällige Verhalten einer Person. Nach einem Fluchtversuch folgten Beleidigung, Bestechung, Selbstverletzung und ein tätlicher Angriff sowie Beleidigungen und sexuelle Belästigungen. Die Bundespolizei begleitete den Transport in ein Krankenhaus. Später erfolgte die Ingewahrsamnahme durch die Polizei Essen.

Gegen 18:25 Uhr trafen Beamte der Bundespolizei Essen den Mann am Haltepunkt Essen-Steele an. Laut der Meldung eines Lokführers hielt er sich gefährlich nah an der Bahnsteigkante auf und taumelte. Als die Beamten ihn ansprachen und aufforderten, von der Bahnsteigkante wegzutreten, reagierte der 50-Jährige sofort verbal aggressiv. Auch die Aufforderung, seine Bierdose abzustellen, ignorierte er. Stattdessen zerdrückte der Essener diese in der Hand, woraufhin die Beamten mit Bier bespritzt wurden. Zur Identitätsfeststellung händigte er nach mehrmaliger Aufforderung seinen Personalausweis aus. Er versuchte sich dann aber der Maßnahme durch Weggehen zu entziehen. Die Uniformierten verhinderten dies, indem sie ihn am Arm festhielten. Daraufhin ergriff der deutsche Staatsbürger wiederum den Arm des Beamten und hielt ihn fest. Eine zur Verstärkung hinzugerufene weitere Streife traf vor Ort ein. Dem Aggressor wurde die Ernsthaftigkeit der Situation bewusst und er bot den Beamten Bargeld an, um die ganze Sache zu vergessen. Nach erfolgter Belehrung äußerte sich der Mann nicht, sondern versuchte, sich selbst zu verletzen. Daraufhin fixierten ihn die Polizisten mit Handschellen.

Während der Zuführung zur Dienststelle beleidigte und bedrohte der Deutsche die Beamten weiterhin. In den Gewahrsamsräumen versuchte der Beschuldigte, sich weiter selbst zu verletzen, und griff die Beamten mit Faustschlägen an, die diese jedoch verfehlten. Ein hinzugezogener Rettungswagen brachte den Mann unter Begleitung der Bundespolizei in ein Krankenhaus. Während der Fahrt belästigte und beleidigte der Provokateur die weibliche Rettungssanitäterin sexuell. Später erhielt die Bundespolizei die Meldung der Polizei Essen, dass sich der Beschuldigte im Krankenhaus weiterhin aggressiv verhielt und deshalb durch die Polizei abgeholt und in das Polizeigewahrsam verbracht wurde.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung, Bedrohung, sexueller Belästigung, Widerstand und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ein.

