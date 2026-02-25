Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: DSC Arminia Bielefeld - Hannover 96 Hinweise der Bundespolizei zur Anreise mit der Bahn

Bielefeld / Hannover (ots)

Am Samstag, 28. Februar, wird in der Schüco-Arena in Bielefeld die Zweitligabegegnung DSC Arminia Bielefeld - Hannover 96 ausgetragen.

Für die anreisenden Anhänger beider Vereine ist mit baustellenbedingten Behinderungen auf den Bahnstrecken von und nach Bielefeld zu rechnen.

Wegen Brückenbauarbeiten in Herford ist die Bahnstrecke voll gesperrt,was zu Zugausfällen im Fern- und Regionalverkehr führt. Hiervon sind alle Linien von Minden sowie Bünde/ Kirchlengern in Richtung Bielefeld betroffen. Ein Schienenersatzverkehr wurde eingerichtet. Dieser orientiert sich jedoch nur an dem normal üblichen Reiseaufkommen und hat somit nicht genügend Kapazitäten, um das Reiseaufkommen zu einem Heimspiel von Arminia Bielefeld abzudecken.

Diese bahnbetrieblichen Beeinträchtigungen betreffen Fans von Arminia Bielefeld aus dem Bereichen Minden, Bad Oeynhausen, Löhne sowie die Verbindungen von Bünde/Kirchlengern und Bad Salzuflen über Herford.

Fans von Hannover 96, die aus Richtung der niedersächsischen Landeshauptstadt über Minden und Herford anreisen, sind von der Bahnstreckensperrung in vollem Umfang betroffen.

Die Bundespolizei empfiehlt alternative Verkehrsmittel in Erwägung zu ziehen.

Planen Sie ausreichend Zeit für Ihre Anreise ein und informieren Sie sich rechtzeitig über die Online-Dienste der Deutschen Bahn zu Ihren Zügen.

