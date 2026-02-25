Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Einbrecher nach unerlaubter Einreise durch die Bundespolizei festgenommen

Aachen (ots)

Beamte der Bundespolizei in Aachen kontrollieren einen Einbrecher, welcher durch die Staatsanwaltschaft Bielefeld gesucht wird, und nehmen diesen fest.

In der Nacht zu Mittwoch kontrollierten Beamte der Bundespolizei in Aachen einen 25-jährigen serbischen Staatsangehörigen. Dieser war zuvor mit einem 31-jährigen serbischen und einem 29-jährigen französischen Staatsangehörigen von Belgien nach Deutschland über die Autobahn 44 eingereist. Der 25-Jährige konnte keine Dokumente, die den Grenzübertritt legitimieren, vorlegen. Somit bestand für die Beamten der Verdacht der unerlaubten Einreise. Darüber hinaus konnten die Beamten starken Cannabisgeruch wahrnehmen. Auf Nachfrage händigte der 31-Jährige eine geringe Menge Cannabis aus. Im Rahmen einer anschließenden Durchsuchung des Autos konnten weitere Verschlusstütchen mit Cannabis aufgefunden werden. Diese konnten jedoch keiner Person konkret zugeordnet werden. Somit müssen sich alle Personen einem Strafverfahren wegen der unerlaubten Einfuhr von Cannabis stellen. Im Rahmen einer Überprüfung der Fingerabdrücke konnte in Erfahrung gebracht werden, dass der Mann über mehrere Aliaspersonalien sowie Fahndungsausschreibungen verfügt. Hierunter zählen die Entnahme einer DNA-Probe sowie ein Untersuchungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Bielefeld. Er ist sowohl des Wohnungseinbruchsdiebstahls als auch der Sachbeschädigung tatverdächtig. Des Weiteren liegen zwei Aufenthaltsermittlungen der Staatsanwaltschaften Hamburg und Frankenthal vor. Im Zuge der Ausschreibungen wurde der Mann festgenommen und eine DNA‑Probe abgenommen. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde der 25-Jährige der Justizvollzugsanstalt Aachen zugeführt.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell