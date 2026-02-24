Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Mit Schutzweste und Waffe durch den Bahnhof - Bundespolizei stellt Tatverdächtigen

Gelsenkirchen (ots)

Am Abend des 23. Februars fielen einer Streife der Bundespolizei im Hauptbahnhof Gelsenkirchen zwei Männer auf, die eine schusssichere Weste trugen. Bei der Kontrolle fanden die Einsatzkräfte eine geladene Schreckschusswaffe in der mitgeführten Herrenhandtasche.

Gegen 22:30 Uhr stellten die Einsatzkräfte die beiden 19-Jährigen fest, die augenscheinlich beide eine Schutzweste unter ihrer Jacke trugen. Der Syrer und der Deutsche waren komplett schwarz gekleidet. Auf Nachfrage erklärte der deutsche Staatsangehörige, dass er eine Schusswaffe in seiner Umhängetasche mit sich führe. Der Essener wurde aufgefordert, die Tasche, die er unter dem Arm geklemmt trug, ganz langsam an die Uniformierten zu übergeben. In der Tasche fanden sie eine geladene Schreckschusswaffe und beschlagnahmten diese umgehend. Auf die Frage nach einem Waffenschein antwortete der junge Mann verneinend, woraufhin ihn die Beamten belehrten. Der Beschuldigte machte von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch und äußerte sich nicht weiter. In den Diensträumen stellten die Beamten die Identität zweifelsfrei fest und führten eine erkennungsdienstliche Behandlung durch, bei der sie Fingerabdrücke abnahmen und Lichtbilder anfertigten. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Bundespolizisten den Beschuldigten und seinen Begleiter. Die beiden Schutzwesten wurden ebenfalls beschlagnahmt.

Ein Ermittlungsverfahren wurde wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell