BPOL NRW: Körperlicher Angriff im Zug - Bundespolizei sucht Geschädigte

Neubeckum-Oelde-Bielefeld (ots)

Bereits am 10. Februar 2026 soll es in einem Regionalzug von Neubeckum nach Oelde zu einem körperlichen Angriff auf eine bis dato unbekannte Reisende gekommen.

Einem Zeugenhinweis zufolge soll eine Frau die unbekannte Reisende in der RB 69 Uhr gegen 07:05 Uhr offensichtlich grundlos mit der Faust gegen den Arm geschlagen und sie angeschrien haben. Anschließend richtete sie ihr verbal-aggressives Verhalten gegen weitere Frauen im Zug fort. Im Bahnhof Oelde verließ sie den Zug. Die angegriffene und verängstigte Frau setzte ihre Reise in Richtung Bielefeld fort.

Durch einen gleichgelagerten Vorfall nur wenige Stunden später am Bahnhof Neubeckum und einem erfolgreichen Zeugenaufruf der Kreispolizeibehörde Warendorf rückte eine 39-Jährige ins Visier der Ermittler der Bundespolizei. Gegen die deutsche Staatsangehörige wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Die Videoaufzeichnungen aus dem Zug wurden gesichert.

In diesem Zusammenhang wird die angegriffene Frau aus dem Zug sowie weitere mögliche Geschädigte gebeten, sich mit der Bundespolizei unter der kostenfreien Servicenummer 0800 6 888 000 oder 0251 97437-0 in Verbindung zu setzen.

