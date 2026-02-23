PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Nach Sachbeschädigung - tätlicher Angriff auf Bundespolizisten

Essen (ots)

Am 22. Februar randalierte eine junge Frau in einem Geschäft im Essener Hauptbahnhof. Sie widersetzte sich den Anweisungen der Einsatzkräfte, schlug und trat um sich und versuchte, zu beißen. Es erfolgt die Zuführung in ein Krankenhaus.

Gegen 13:35 Uhr meldete ein Mitarbeiter eines Telekommunikationsgeschäfts im Hauptbahnhof, dass eine Kundin im Geschäft randaliert und die Mitarbeiter beleidigt. Beim Eintreffen der Streife verhielt sich die 25-Jährige uneinsichtig und weigerte sich, den erteilten Platzverweis zu befolgen. Auch die Androhung der zwangsweisen Durchsetzung ignorierte die deutsche Staatsbürgerin. Daraufhin ergriffen die Beamten sie an den Armen und führten sie aus dem Geschäft. Dabei ließ sich die Essenerin mehrfach fallen, stemmte sich gegen die Laufrichtung und griff die Uniformierten mit Schlägen und Tritten an. Die Streife brachte die Aggressorin zu Boden und fesselte sie. Dabei versuchte die Deutsche, einen Beamten in die Hand zu beißen. Nach erfolgter Belehrung äußerte sich die Beschuldigte nicht zu den Tatvorwürfen, beleidigte die Beamten und gab dann an, ärztliche Hilfe zu benötigen.

Ein Rettungswagen brachte die Tatverdächtige unter Begleitung der Bundespolizei in ein Krankenhaus.

Gegen die Frau wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung, Sachbeschädigung, Körperverletzung, Widerstand gegen und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

