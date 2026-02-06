PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Suche nach Kleiderdiebstahl

Meinerzhagen (ots)

Drei Frauen sollen Bekleidung aus einem Geschäft an der Hauptstraße gestohlen haben. Gegen 14:10 Uhr konnte ein Mitarbeiter eine Dame noch festhalten, die anderen beiden liefen davon. Die Polizei konnte in der Tasche der 26-Jährigen Bekleidung auffinden und an den Laden übergeben. Zu den anderen beiden Frauen werden Zeugen gesucht, die diese beobachtet haben oder kennen. Demnach sei eine Dame etwa 25 und eine etwa 45 Jahre alt. Sie trugen Mäntel und helle Hosen. Hinweise nimmt die Polizei unter 0235491990 entgegen. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

  • 05.02.2026 – 13:25

    POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung

    Menden (ots) - Ort Menden-Lendringsen, Mendener Straße Zeit 05.02.2026, 08:00 Uhr bis 12:30 Uhr Art der Messung: ESO Gemessene Fahrzeuge 2061 Verwarngeldbereich 35 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 5 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 77 km/h 50 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK (lubo) Rückfragen von Medienvertretern ...

    mehr
  • 05.02.2026 – 11:47

    POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung

    Halver (ots) - Ort Halver-Oeckinghausen, B 229 Zeit 05.02.2026, 07:42 Uhr bis 11:00 Uhr Art der Messung: ESO Gemessene Fahrzeuge 1550 Verwarngeldbereich 49 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 2 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 85 km/h 60 bei km/h außerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart Pkw Zulassungsbehörde Wuppertal (lubo) Rückfragen von Medienvertretern ...

    mehr
  • 05.02.2026 – 11:46

    POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung

    Halver / Kierspe (ots) - 1. Messstelle Ort Kierspe, Kölner Straße Zeit 05.02.2026, 05:45 Uhr bis 08:35 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 669 Verwarngeldbereich 25 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 5 Anzahl der Fahrverbote 1 Höchster Messwert 84 km/h 50 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart Lkw Zulassungsbehörde HA 2. Messstelle Ort ...

    mehr
