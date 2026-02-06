Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Suche nach Kleiderdiebstahl

Meinerzhagen (ots)

Drei Frauen sollen Bekleidung aus einem Geschäft an der Hauptstraße gestohlen haben. Gegen 14:10 Uhr konnte ein Mitarbeiter eine Dame noch festhalten, die anderen beiden liefen davon. Die Polizei konnte in der Tasche der 26-Jährigen Bekleidung auffinden und an den Laden übergeben. Zu den anderen beiden Frauen werden Zeugen gesucht, die diese beobachtet haben oder kennen. Demnach sei eine Dame etwa 25 und eine etwa 45 Jahre alt. Sie trugen Mäntel und helle Hosen. Hinweise nimmt die Polizei unter 0235491990 entgegen. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell