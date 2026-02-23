Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl auf der A 61

Kleve - Kempen - Kaldenkirchen (ots)

Am Samstagnachmittag, 21. Februar 2026 kontrollierte die Bundespolizei im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen einen 27-jährigen Polen auf der Autobahn 61 an der Anschlussstelle Kaldenkirchen. Bei der Überprüfung seiner Personalien in den polizeilichen Fahndungssystemen wurde bekannt, dass ihn die Staatsanwaltschaft Halle wegen Diebstahls mit einem Vollstreckungshaftbefehl sucht. Im Jahr 2025 hat ihn das Amtsgericht Halle zu 40 Tagessätzen zu jeweils 1 Euro verurteilt. Hiervon hat er noch eine Restgeldstrafe von 39 Euro zu begleichen. Durch Zahlung der Geldstrafe konnte er die Ersatzfreiheitsstrafe von 19 Tagen abwenden und seine Reise fortsetzen.

