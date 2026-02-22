Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Gefährliche Körperverletzung am Dortmunder Hauptbahnhof - Bundespolizei nimmt Tatverdächtigen vorläufig fest

Dortmund (ots)

Am 20. Februar kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Wohnungslosen am Dortmunder Hauptbahnhof. Als die Einsatzkräfte eintrafen, schlug der Tatverdächtige weiter auf einen am Boden liegenden Mann ein. Bundespolizisten nahmen den Tatverdächtigen daraufhin vorläufig fest.

Gegen 13:50 Uhr ging bei der Bundespolizei die Meldung über eine Schlägerei zwischen zwei Männern auf dem Bahnhofsvorplatz ein. Umgehend suchten mehrere Streifen die genannte Örtlichkeit auf. Beim Eintreffen sahen die Beamten, wie ein Mann auf einen am Boden liegenden Mann einschlug. Die Uniformierten ergriffen den Aggressor, brachten ihn zu Boden und fesselten ihn. Eine weitere Streife leistete sofort Erste Hilfe. Der polnische Staatsbürger war den eingesetzten Beamten bereits aus einer zuvor gegangenen verbalen Streitigkeit bekannt. Dem ausgesprochenen Platzverweis war der 32-Jährige nicht nachgekommen. Die Bundespolizisten nahmen ihn vorläufig fest und führten ihn zur Wache. Der 51-jährige ukrainische Staatsbürger wurde durch die Besatzung eines Rettungswagens in ein Krankenhaus gebracht. Der Tatverdächtige äußerte sich nach erfolgter Belehrung nicht zu den Vorwürfen und machte von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,4 Promille. Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft wurde der Beschuldigte dem Polizeigewahrsam zugeführt.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung mittels einer das Leben gefährdenden Behandlung ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell