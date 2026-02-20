Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
BPOL NRW: Geöffnetes Messer in der Jacke in der Hand - Bundespolizei erkennt Gefahr und schreitet ein
Dortmund (ots)
Am 20. Februar kontrollierten Bundespolizisten am Dortmunder Hauptbahnhof einen deutschen Staatsangehörigen. Dieser führte ein Multitool mit einer Messerklinge mit, die er geöffnet in der Tasche in der Hand hielt.
Gegen 04:20 Uhr überprüften die Einsatzkräfte den 52-Jährigen. Ein Beamter erkannte sofort, dass der Mann etwas in seiner Jackentasche in der Hand hielt. Nach genauerem Hinschauen sah er eine Messerklinge. Die Uniformierten handelten umgehend und ergriffen die Hände des Mannes, der das Messer losließ und fesselten seine Hände mit Handfesseln. Anschließend beschlagnahmten sie das Multitool.
Die Bundespolizisten belehrten den Wohnungslosen, der sich nicht äußerte, und stellten seine Identität fest.
Nach Abschluss der Maßnahmen durfte er seinen Weg fortsetzen und muss sich nun wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.
Rückfragen bitte an:
Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Dortmund
Pressestelle
Luca Wilmes
Telefon: +49 (0) 231/ 56 22 47 - 1011
Mobil: +49 (0) 171/ 30 55 131
E-Mail: presse.do@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW
Untere Brinkstraße 81-89
44141 Dortmund
www.bundespolizei.de
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.
Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell