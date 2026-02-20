Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Geöffnetes Messer in der Jacke in der Hand - Bundespolizei erkennt Gefahr und schreitet ein

Dortmund (ots)

Am 20. Februar kontrollierten Bundespolizisten am Dortmunder Hauptbahnhof einen deutschen Staatsangehörigen. Dieser führte ein Multitool mit einer Messerklinge mit, die er geöffnet in der Tasche in der Hand hielt.

Gegen 04:20 Uhr überprüften die Einsatzkräfte den 52-Jährigen. Ein Beamter erkannte sofort, dass der Mann etwas in seiner Jackentasche in der Hand hielt. Nach genauerem Hinschauen sah er eine Messerklinge. Die Uniformierten handelten umgehend und ergriffen die Hände des Mannes, der das Messer losließ und fesselten seine Hände mit Handfesseln. Anschließend beschlagnahmten sie das Multitool.

Die Bundespolizisten belehrten den Wohnungslosen, der sich nicht äußerte, und stellten seine Identität fest.

Nach Abschluss der Maßnahmen durfte er seinen Weg fortsetzen und muss sich nun wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.

