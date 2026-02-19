Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Girls'/Boys' Day 2026 bei der Bundespolizeiinspektion Aachen - Trau dich und erlebe einen spannenden Tag!

Aachen (ots)

Du wolltest schon immer wissen, was die Bundespolizei wirklich macht? Dann ist der 23. April 2026 dein Tag! Die Bundespolizeiinspektion Aachen öffnet ihre Türen für neugierige Schülerinnen und Schüler ab 13 Jahren und du kannst mittendrin statt nur dabei sein.

Dich erwartet kein langweiliger Vortrag, sondern ein abwechslungsreiches Mitmach-Programm! Nach einer kurzen Begrüßung lernst du unsere Dienststelle kennen und dann geht's direkt los! Freu dich auf spannende Einblicke in unsere Arbeit, praktische Übungen und Aktionen, bei denen du selbst aktiv werden kannst. Entdecke, wie vielseitig, verantwortungsvoll und aufregend der Beruf bei der Bundespolizei ist.

Wir haben ein spannendes und informatives Programm zusammengestellt. Bitte beachte, dass wir aus Kapazitätsgründen den Tag in unserem Revier in Eschweiler (Rue de Wattrelos 29, 52249 Eschweiler) durchführen werden.

Vielleicht ist das ja genau dein Traumberuf?

Das solltest du mitbringen:

- Ausreichend Verpflegung - Sportliche Kleidung - Neugier und gute Laune

Teilnahmevoraussetzung:

Du bist mindestens 13 Jahre alt.

So meldest du dich an:

Interessierte Schülerinnen und Schüler können gerne eine schriftliche Bewerbung sowie einen tabellarischen Lebenslauf an presse.ac@polizei.bund.de schicken.

Trau dich, probiere etwas Neues aus und erlebe einen Tag, den du so schnell nicht vergessen wirst. Die Bundespolizeiinspektion Aachen freut sich auf dich!

