Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet Gesuchten im grenzüberschreitenden Reisebus auf der A 61

Kleve - Kempen - Nettetal - Breyell (ots)

Am späten Mittwochabend, 18. Februar 2026 kontrollierte die Bundespolizei im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen auf der Bundesautobahn 61 an der Anschlussstelle Nettetal - Breyell Reisende eines grenzüberschreitenden Reisebusses. Hierbei wurden auch die Personalien eines 21-jährigen Rumänen mit den polizeilichen Fahndungssystemen abgeglichen. Dabei ist eine Fahndungsausschreibung der Staatsanwaltschaft Memmingen bekannt geworden. Das Amtsgericht Neu - Ulm hat den Mann im Jahr 2025 wegen eines Vergehens nach dem Betäubungsmittelgesetz zu einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu jeweils 60 Euro verurteilt. Da der Gesuchte die Geldstrafe von 5400 Euro nicht aufbringen konnte, verhaftete die Bundespolizei den Gesuchten noch vor Ort und brachte ihn zum Bundespolizeirevier nach Kempen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Verurteilte in den frühen Morgenstunden des 19. Februar 2026 zur Justizvollzugsanstalt Moers - Kapellen gebracht. Hier wird er die Ersatzfreiheitsstrafe von 45 Tagen verbüßen müssen.

