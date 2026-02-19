Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
BPOL NRW: Ladendiebe nach schwerem Diebstahl festgenommen - Untersuchungshaft wurde angeordnet
Aachen (ots)
Bundespolizei stoppt zwei Ladendiebe mit hochwertigem Diebesgut im Aachener Hauptbahnhof
Am Montagnachmittag beobachtetet ein Mitarbeiter einer Drogeriefiliale im Aachener Hauptbahnhof wie zwei Männer hochwertige Artikel in ihrem mitgeführten Rucksack verstauten. Sofort informierte der Mitarbeiter die Bundespolizei in Aachen. Beim Verlassen der Filiale konnten die Beamten die Tatverdächtigen stellen.
Bei den beiden Tatverdächtigen handelte es sich um einen 27- und einen 28-jährigen rumänischen Staatsangehörigen. Bei einer Nachschau des Rucksackes konnten vier neue Elektrorasierer von einer bekannten Marke im dreistelligen Gesamtwert aufgefunden werden.
Gegenüber den Beamten gab der Mitarbeiter an, dass er die beiden Männer schon am Tag zuvor dabei beobachtet hatte, wie sie hochwertige Sachen abfotografierten und diese gestohlen hatten.
Im Rahmen einer Überprüfung im polizeilichen Fahndungssystem wurde ersichtlich, dass die beiden Männer schon öfters wegen ähnlicher Straftaten in Erscheinung getreten sind.
Die beiden Täter handelten zu zweit, planmäßig, wiederholt und mit einer Gewinnerzielungsabsicht. Somit handelten die Täter gewerbsmäßig, weshalb die Tat als besonders schwerer Fall des Diebstahls eingestuft wurde. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft in Aachen wurden beide Täter vorläufig festgenommen.
Am Dienstagnachmittag wurden die beiden Männer im Rahmen des beschleunigten Verfahrens einem Haftrichter vorgeführt. Dieser beschloss die Untersuchungshaft für beide Täter.
