Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Fahndungserfolg der Bundespolizei in Recklinghausen: Haftbefehl vollstreckt

Recklinghausen (ots)

Am 18. Februar kontrollierte eine Streife der Bundespolizei einen Mann im Hauptbahnhof Recklinghausen. Bei der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass die Staatsanwaltschaft bereits nach ihm fahndete.

Gegen 10:20 Uhr stellten die Einsatzkräfte den iranischen Staatsbürger fest. Zur Überprüfung seiner Personalien händigte der 30-Jährige seinen gültigen Aufenthaltstitel aus. Bei der Überprüfung seiner Daten stellten die Beamten eine Ausschreibung der Staatsanwaltschaft Essen fest. Das Amtsgericht Marl hatte den Wohnungslosen im Januar 2025 wegen Betrugs zu einer Geldstrafe von 120 Tagessätzen je 15,00 Euro, ersatzweise 60 Tage Freiheitsstrafe, verurteilt.

Die Bundespolizisten eröffneten dem Verurteilten den Haftbefehl und nahmen ihn vor Ort fest. In den Diensträumen bestätigte ein Fingerabdruckscan die Identität zweifelsfrei. Da der Verurteilte angab, die Geldstrafe von insgesamt 1.886 Euro (inklusive der Kosten) nicht zahlen zu können, brachten die Polizisten ihn in eine Justizvollzugsanstalt.

