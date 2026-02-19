Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Hauptbahnhof Bielefeld - Bundespolizei vollstreckt zwei Haftbefehle

Bielefeld (ots)

Einsatzkräfte der Bundespolizei haben am Mittwochnachmittag (18. Februar) im Hauptbahnhof Bielefeld zwei Haftbefehle vollstreckt.

Bei der Kontrolle eines 27-jährigen Deutschen stellten die Beamten fest, dass der Herforder mit Haftbefehl gesucht wurde. Das Amtsgericht Münster hatte den Mann im November 2022 wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung zu einer Geldstrafe von 900 Euro verurteilt. Die Zahlung der Geldstrafe ignorierte er, woraufhin ein Haftbefehl ausgestellt wurde. Zur Vermeidung einer 60-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe bezahlte ein Familienangehöriger die Geldstrafe. Anschließend konnte der Gesuchte die Wache wieder verlassen.

Weniger Glück hatte ein 41-jähriger Mann aus Bielefeld. Auch er wurde per Haftbefehl gesucht und musste den Gang in eine Justizvollzugsanstalt antreten. Das Amtsgericht Bielefeld hatte den deutschen Staatsangehörigen im Juli 2025 wegen Diebstahls und eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr verurteilt. Abzüglich der angerechneten Untersuchungshaft muss der Gesuchte nun die nächsten 48 Tage ins Gefängnis.

