Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Diebstahl im Hauptbahnhof - Bundespolizei nimmt Tatverdächtigen vorläufig fest und regt beschleunigtes Verfahren an

Essen (ots)

Am 17. Februar hielten Zeugen einen Mann bis zum Eintreffen der Bundespolizei fest. Anlass war ein vorausgegangener Diebstahl von hochpreisigen Schreibwaren. Über die Staatsanwaltschaft Essen wurde ein beschleunigtes Verfahren angeregt.

Gegen 20:35 Uhr meldeten die Zeugen (19 und 23 Jahre alt), dass sie soeben einen Mann bei einer Diebstahlshandlung beobachtet hätten. Sie würden den Mann, der das Geschäft bereits verlassen hatte, bis zum Eintreffen der Bundespolizei beobachten und versuchen, ihn aufzuhalten. Im Essener Hauptbahnhof stellte eine Streife den 42-Jährigen, konfrontierte ihn mit dem Sachverhalt und belehrte den Tatverdächtigen. Dieser äußerte sich im Anschluss nicht zur Sache. Da eine Identitätsfeststellung vor Ort nicht möglich war, brachten die Beamten den Mann zur nahegelegenen Wache. Ein Fingerabdruckscan bestätigte die Daten des Mannes, der der Polizei bereits bekannt war. Der rumänische Staatsbürger war am Nachmittag desselben Tages bereits strafrechtlich in Erscheinung getreten, da er einen Zug ohne gültigen Fahrschein genutzt hatte. Bei einer Durchsuchung der Person stellten die Beamten in den Jackentaschen Stifte im Gesamtwert von über 200,00 Euro fest. Nach einem Sachvortrag zur Anregung eines beschleunigten Verfahrens stimmte die zuständige Staatsanwältin diesem zu. Die Polizisten nahmen den Wohnungslosen vorläufig fest und brachten ihn in das Polizeigewahrsam. Von dort aus erfolgte die Vorführung vor dem zuständigen Richter.

Die Bundespolizei sicherte das Videomaterial und leitete ein Ermittlungsverfahren ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell