Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Aussetzung zweier Katzen am Bahnhof - Verursacher von Bundespolizei gestellt

Aachen (ots)

Beamte der Bundespolizei in Aachen wurden auf eine abgestellte Tasche vor dem Seiteneingang des Aachener Hauptbahnhofs aufmerksam. Der Inhalt schockierte die Beamten.

Am Diensttagmorgen wurden Beamte der Bundespolizei in Aachen auf eine Tasche vor dem Seiteneingang des Aachener Hauptbahnhof aufmerksam. Bei einem näheren Blick, sahen die Beamten in der Tasche zwei Katzen.

Dank der Videoauswertung durch die Bundespolizei konnte ein Mann identifiziert werden, der die Tasche mit den Katzen abstellt hatte und anschließend im Bahnhof verschwand. Dort positionierte er sich so, dass er die Tasche weiterhin im Blick behalten konnte. Dabei wirkte er sichtbar nervös.

Anschließend begab sich der Mann in das Reisezentrum der Deutschen Bahn. Laut einer Zeugenaussage einer Mitarbeiterin des Reisezentrums gab er an, dass sich vor dem Bahnhof Katzen in einer Tasche befänden. Danach entfernte er sich vom Bahnhof.

Die Beamten brachten die beiden Katzen zunächst zur Dienststelle, um sie vor der jahreszeitbedingten Kälte zu schützen. Im weiteren Verlauf wurde Kontakt mit dem Tierheim in Aachen aufgenommen, welches die Tiere übernahm und sicher unterbrachte.

Nach Rücksprache mit dem Tierheim handelt es sich bei den Tieren um Perserkatzen. Einen Kater und eine Katze. Beide Tiere werden am Mittwoch einem Tierarzt vorgestellt, der sie auf den körperlichen Zustand hin untersucht.

Im Laufe des Vormittags (noch am selben Tag) konnten die Beamten den mutmaßlichen Verursacher im Bahnhof antreffen. Es handelt sich um einen 30-jährigen marokkanischen Staatsangehörigen. Der Mann wurde der Dienststelle zugeführt.

Zu den Katzen äußerte er sich nicht.

Gegen ihn wird nun wegen einer Ordnungswidrigkeit nach dem Tierschutzgesetz ermittelt.

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin