PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Routinekontrolle endet mit Sicherstellung von Gold im Wert von knapp 88.000, - Euro, Bargeld von über 8.000, - Euro und Schlagring in der Bauchtasche

BPOL NRW: Routinekontrolle endet mit Sicherstellung von Gold im Wert von knapp 88.000, - Euro, Bargeld von über 8.000, - Euro und Schlagring in der Bauchtasche
  • Bild-Infos
  • Download

Aachen (ots)

Beamte der Bundespolizei in Aachen entdecken im Rahmen einer Kontrolle Gold im Wert von knapp 88.000, - Euro, Bargeld über 8.000, - Euro und einen Schlagring.

Am Donnerstagabend kontrollierten Beamte der Bundespolizei in Aachen einen 21-jährigen Deutschen und seinen 20-jährigen deutschen Beifahrer. Beide waren zuvor aus Belgien nach Deutschland eingereist. Die Nachfrage, ob sie verbotene oder anmeldepflichtige Gegenstände sowie höhere Bargeldsummen mit sich führen würden, verneinten beide zunächst. Sie gaben lediglich 1.000, - Euro Bargeld bei den Beamten an. Im Rahmen der Routinekontrolle wurden die Sachen und das Fahrzeug durchsucht. In einer Bauchtasche wurde ein Schlagring und 1.000, - Euro aufgefunden. In einer weiteren Bauchtasche konnten die Beamten 6 Goldbarren und 4 Goldplättchen in einem Gesamtwert von knapp 88.000,- Euro sowie Bargeld über 7.000,- Euro auffinden. Nachweise über den offiziellen Kauf konnten nur von 2 Goldbarren vom Fahrer erbracht werden.

Zuständigkeitshalber wurde ein Sachvortrag bei der Leitstelle des Zollfahndungsamtes Essen gehalten. Diese entschied, dass das Gold sowie das Geld im Rahmen eines Clearingverfahrens sicherzustellen sind. Im Anschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurden die Personen entlassen.

Die weiteren Ermittlungen im Rahmen des Clearingverfahrens zur genauen Bestimmung der Herkunft des Geldes sowie des Goldes führt zurzeit die Gemeinsame Finanzermittlungsgruppe der Polizei und des Zolls beim Landeskriminalamt NRW.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Aachen
Pressestelle

Telefon: +49 (0)241 56837 0
E-Mail: presse.ac@polizei.bund.de

X (Twitter): @BPOL NRW
www.bundespolizei.de

Bahnhofplatz 3
52064 Aachen

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Alle Meldungen Alle
  • 17.02.2026 – 11:10

    BPOL NRW: Bundespolizei zieht positive Bilanz zum Rosenmontag 2026

    Köln (ots) - Anlässlich des gestrigen Rosenmontagsumzugs war die Bundespolizeiinspektion Köln mit zahlreichen Kräften im Einsatz, um die sichere An- und Abreise der Jecken im Zuständigkeitsbereich zu gewährleisten. Bereits in den Morgenstunden verzeichnete die Bundespolizei ein hohes Personenaufkommen. Der Zustrom verlief überwiegend störungsfrei. Im weiteren ...

    mehr
  • 17.02.2026 – 10:53

    BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet wegen versuchten Mordes gesuchten Mann am Flughafen Dortmund

    Dortmund (ots) - Am 16. Februar kontrollierten Bundespolizisten einen albanischen Staatsangehörigen bei dessen Einreise aus Tirana (Albanien) am Dortmunder Flughafen. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellten die Beamten fest, dass gegen ihn ein Untersuchungshaftbefehl vorlag. Gegen 08:20 Uhr überprüften die Beamten den 41-Jährigen am Flughafen Dortmund. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren