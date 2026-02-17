Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Routinekontrolle endet mit Sicherstellung von Gold im Wert von knapp 88.000, - Euro, Bargeld von über 8.000, - Euro und Schlagring in der Bauchtasche

Aachen (ots)

Beamte der Bundespolizei in Aachen entdecken im Rahmen einer Kontrolle Gold im Wert von knapp 88.000, - Euro, Bargeld über 8.000, - Euro und einen Schlagring.

Am Donnerstagabend kontrollierten Beamte der Bundespolizei in Aachen einen 21-jährigen Deutschen und seinen 20-jährigen deutschen Beifahrer. Beide waren zuvor aus Belgien nach Deutschland eingereist. Die Nachfrage, ob sie verbotene oder anmeldepflichtige Gegenstände sowie höhere Bargeldsummen mit sich führen würden, verneinten beide zunächst. Sie gaben lediglich 1.000, - Euro Bargeld bei den Beamten an. Im Rahmen der Routinekontrolle wurden die Sachen und das Fahrzeug durchsucht. In einer Bauchtasche wurde ein Schlagring und 1.000, - Euro aufgefunden. In einer weiteren Bauchtasche konnten die Beamten 6 Goldbarren und 4 Goldplättchen in einem Gesamtwert von knapp 88.000,- Euro sowie Bargeld über 7.000,- Euro auffinden. Nachweise über den offiziellen Kauf konnten nur von 2 Goldbarren vom Fahrer erbracht werden.

Zuständigkeitshalber wurde ein Sachvortrag bei der Leitstelle des Zollfahndungsamtes Essen gehalten. Diese entschied, dass das Gold sowie das Geld im Rahmen eines Clearingverfahrens sicherzustellen sind. Im Anschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurden die Personen entlassen.

Die weiteren Ermittlungen im Rahmen des Clearingverfahrens zur genauen Bestimmung der Herkunft des Geldes sowie des Goldes führt zurzeit die Gemeinsame Finanzermittlungsgruppe der Polizei und des Zolls beim Landeskriminalamt NRW.

