Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall in Alfeld mit schwerverletztem Fußgänger

Hildesheim (ots)

Alfeld (neu) - Am 16.02.2026, um 16:20 Uhr, kam es an der Kreuzung Kaiser-Wilhelm-Str. / Hildesheimer Str. zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Zum o.a. Zeitpunkt befuhr eine 51-Jährige aus Bad Gandersheim die Kaiser-Wilhelm-Str. und bog an der Kreuzung, als die Ampel für sie grün zeigte, nach links in die Hildesheimer Str. ein. Sie beachtete jedoch nicht, dass auch der querende Fußgängerverkehr zeitgleich grünes Licht hatte. Ein 85-jähriger Fußgänger aus Alfeld wurde vom Pkw erfasst und stürzte zu Boden. Der Fußgänger wurde zwar schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Er kam in ein Hildesheimer Krankenhaus. An dem Pkw, einem Dacia Jogger, entstand leichter Sachschaden.

Zeugen des Unfalls, die von der Polizei bisweilen noch nicht befragt werden konnten, melden sich bitte bei der Polizei Alfeld unter der Telefonnummer 05181/8073-0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell