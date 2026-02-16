PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in Himmelsthür - Polizei sucht Zeugen

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - Vermutlich zwei Einbrecher drangen am Samstagabend (14.02.2026) gegen 20:00 Uhr gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Bernhard-Uhde-Straße ein und durchsuchten dieses nach Diebesgut. Hierbei wurden sie gestört und ergriffen die Flucht. Die Hildesheimer Polizei ermittelt in diesem Zusammenhang und sucht nach Zeugen.

Vorliegenden Erkenntnissen zufolge wurde der Einbruch von Nachbarn bemerkt, die unter anderem auf Lärm aus dem unbeleuchteten tatbetroffenen Haus aufmerksam wurden und die Polizei verständigten. Die Täter hatten scheinbar wahrgenommen, dass sie beobachtet worden sind. Sie flüchteten sodann über einen nördlich der Bernhard-Uhde-Straße gelegenen Grünbereich und verschwanden in der Dunkelheit.

Mehrere Streifenwagen fahndeten anschließend erfolglos nach ihnen. Ob die Eindringlinge etwas gestohlen haben, ist derzeit noch nicht bekannt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jan Paul Makowski
Telefon: 05121-939104
E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

