Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Geschwindigkeitskontrolle auf der B3 bei Wülfingen

Hildesheim (ots)

Elze (fre) Am Sonntag, 15.02.2026, führte das Polizeikommissariat Elze in der Zeit von 14:45 Uhr bis 16:30 Uhr eine Geschwindigkeitskontrolle auf der B3 kurz vor der Ortschaft Wülfingen durch. Dabei wurde der Verkehr in Fahrtrichtung Hannover überwacht.

Im genannten Zeitraum wurden insgesamt neun Fahrzeugführer festgestellt, die die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h überschritten hatten.

Der schnellste Verkehrsteilnehmer wurde mit 101 km/h gemessen. Nach Abzug der Toleranz ergibt sich eine Geschwindigkeitsüberschreitung von 27 km/h. Den Fahrzeugführer erwartet ein Bußgeld in Höhe von 150 Euro sowie ein Punkt im Fahreignungsregister.

Überhöhte und nicht angepasste Geschwindigkeit zählt weiterhin zu den Hauptursachen schwerer Verkehrsunfälle. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang erneut darauf hin, dass angepasste Geschwindigkeit ein entscheidender Faktor für die Verkehrssicherheit ist, insbesondere in den Wintermonaten, auch wenn die Straßen auf den ersten Blick gut befahrbar erscheinen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Elze

Telefon: 05068 / 9338-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

