PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Alfeld - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Alfeld (neu) - In der Zeit zwischen dem 13.02.2026, 22:30 Uhr, bis 14.02.2026, 12:25 Uhr, ereignete sich in der Straße Südwall, auf dem Parkplatz zur Post ein Verkehrsunfall, infolgedessen sich der oder die unbekannte Unfallverursacher(-in) unerlaubt von der Unfallstelle entfernte.

Als der Geschädigte am heutigen Tag seinen Pkw wieder in Betrieb nehmen wollte, stellte er an seinem dunkelblauen Mercedes-Benz Kratzer und Fremdlackaufrieb am Stoßfänger vorne rechts fest. Wahrscheinlich wurde der Schaden beim Ein- oder Ausparken verursacht.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei Alfeld unter der Telefonnummer 05181/8073-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim

Telefon: 05181/8073-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Alle Meldungen Alle
  • 14.02.2026 – 13:31

    POL-HI: Diebstahl von Kupferkabeln am Umspannwerk in Alfeld

    Hildesheim (ots) - Alfeld (neu) - Am Freitagabend, 13.02.2026, in der Zeit zwischen 19:50 - 23:00 Uhr wurde durch bislang unbekannte Täterschaft die Umzäunung am Umspannwerk (Alte Heerstraße / Zeissstraße) zum Energieversorger "Avacon" überstiegen und aus einem Schacht auf dem Grundstück zwei dicke Kupferkabel mit einer Gesamtlänge von ca. 40 m entwendet. Weiterhin wurden auch Glasfaserkabel durchtrennt, was im ...

    mehr
  • 14.02.2026 – 02:54

    POL-HI: Hildesheim - Ruhestörer löst SEK-Einsatz aus

    Hildesheim (ots) - Hildesheim, Neuhof (al) Am Freitagabend, 13.02.26. gegen 18:50 Uhr melden Nachbarn eines 36-Jährigen Hildesheimer Ruhestörungen durch diesen. Zudem schmeiße er Hausrat und Böller aus seinen Fenstern. Die Einsatzkräfte können durch die geschlossene Tür nur bedingt mit dem Verursacher kommunizieren und werden von diesem beleidigt und bedroht. Als diese dann Schussgeräusche in der Wohnung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren