POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Alfeld - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Alfeld (neu) - In der Zeit zwischen dem 13.02.2026, 22:30 Uhr, bis 14.02.2026, 12:25 Uhr, ereignete sich in der Straße Südwall, auf dem Parkplatz zur Post ein Verkehrsunfall, infolgedessen sich der oder die unbekannte Unfallverursacher(-in) unerlaubt von der Unfallstelle entfernte.

Als der Geschädigte am heutigen Tag seinen Pkw wieder in Betrieb nehmen wollte, stellte er an seinem dunkelblauen Mercedes-Benz Kratzer und Fremdlackaufrieb am Stoßfänger vorne rechts fest. Wahrscheinlich wurde der Schaden beim Ein- oder Ausparken verursacht.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei Alfeld unter der Telefonnummer 05181/8073-0.

